Roland-Garros: comment les Belges pourront suivre le choc entre Alcaraz et Tsitsipas en direct vidéo

Carlos Alcaraz et Stefanos Tsitsipas vont s’affronter ce mercredi, dans le premier gros choc du tableau masculin de ce Roland-Garros 2023. Mais si ce quart de finale qui oppose le numéro 1 mondial au finaliste de l’édition 2021 fait d’ores et déjà saliver de nombreux fans de tennis, la rencontre ne sera pas disponible en clair pour tous les Belges.

La raison ? Tout comme en 2021 et 2022, le tournoi de Roland-Garros propose à nouveaux des sessions de soirée en prime-time pour les téléspectateurs. Ces soirées sont nommées « night session » et sont en général réservées pour des grosses affiches, comme c’est ici le cas pour Alcaraz-Tsitsipas. Toutefois, la RTBF en Belgique, et France Télévisions chez nos voisins français, ne diffusent pas ces affiches qui débutent à partir de 20h15.