L’état de santé de Julian Mertens, gravement blessé suite à une chute à l’entraînement, s’améliore de jour en jour

Julian Mertens avait dû être plongé dans un coma artificiel à l’hôpital universitaire d’Anvers (UZA) jusqu’à samedi. Le coureur a été opéré de la colonne vertébrale et à la mâchoire et souffre également de fractures au bras et aux côtes.

Samedi matin, la formation belge du ProTour avait confirmé que le coureur s’était réveillé de son coma artificiel. Depuis, le long processus de guérison se poursuit. « Le traitement médicamenteux de Julian Mertens a été réduit. Julian a déjà pu effectuer quelques exercices au lit avec le kinésithérapeute. Il est certes vite fatigué mais les progrès sont réels ! »