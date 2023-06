Union Saint-Gilloise: retour sur les 15 moments forts d’une saison aussi folle que frustrante (photos et vidéos)

Pendant dix mois, l’Union Saint-Gilloise a nourri le rêve de décrocher le titre, un an après être passée tout près. Au final, le trophée s’est envolé sur le fil, au terme d’une saison aussi folle que frustrante pour Geraerts et ses joueurs. Nous avons ressorti les quinze grands moments de cette incroyable épopée qui a fait vibrer les supporters unionistes, et tout le football belge.

1. 2 août 2022 – Union – Rangers 2-0 : coup d’éclat européen

On ne donnait pas cher des chances de l’Union en ce début de saison face au vice-champion d’Écosse dans le cadre du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Mais les Saint-Gillois vont frapper le premier grand coup de leur campagne européenne, terrassant 2-0 les Rangers dans un stade de Louvain en folie (le stade Marien n’étant pas aux normes UEFA). La fête battra longtemps son plein. Un peu trop longtemps même puisqu’une semaine plus tard, l’Union s’écroulera à Ibrox (3-0). Un traumatisme qui lui servira de leçon pour le reste de la saison.