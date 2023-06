Une surprise dans la liste de Domenico Tedesco? Après avoir offert le titre à l’Antwerp, Toby Alderweireld ouvre la porte à un retour en équipe nationale (vidéo)

L’expression « être partout sur le terrain » n’aura jamais autant pris son sens que lors du récital offert par Toby Alderweireld sur la pelouse de Genk ce dimanche. Défenseur impitoyable, capitaine courage et… attaquant en fin de rencontre quand plus personne ne croyait au miracle sur le banc anversois. C’était sans compter sur le tir absolument incroyable décoché dans les arrêts de jeu. Un moment hors du temps qui, paradoxalement, est immédiatement entré dans l’histoire du football belge. Et qui pourrait peut-être avoir un autre impact sur ce dernier…

En effet, après la rencontre, Toby Alderweireld s’est confié au micro d’Eleven, et il n’a pas éludé le sujet de l’équipe nationale. Et, malgré sa retraite internationale annoncée il y a quelques semaines, le défenseur a ouvert la porte à un retour dans le noyau de Domenico Tedesco ! « Jouer pour mon pays, c’est toujours très spécial », a expliqué Toby Alderweireld. « Le sélectionneur national m’a appelé début mars, quand j’ai pris ma retraite internationale. Il voulait me faire changer d’avis, mais j’avais vraiment du mal à continuer. J’ai toujours tout donné pour mon pays. Mais, qui sait, s’il m’appelle, peut-être que je reviendrais… »