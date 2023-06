«La finale arrive au bon moment pour moi»: Romelu Lukaku confiant avant la finale de la Ligue des champions contre Manchester City

Plus que quelques jours de patience avant la grande finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter Milan. Interrogé au micro de RTL, Romelu Lukaku a préfacé la rencontre, qui tombe au bon moment pour lui, qui a retrouvé la forme après un début de saison très compliqué.

« Je pense que j’ai quand même atteint un haut niveau sur le dernier mois et demi. J’ai atteint mon niveau. J’ai aussi été décisif pour l’équipe, on a fait de bons résultats, on a gagné beaucoup de matchs. La finale arrive au bon moment », a déclaré Lukaku.

Mais l’Inter et Lukaku auront fort à faire face à Kevin De Bruyne et Manchester City, qui ont l’occasion de réaliser le triplé. « J’ai joué contre Kevin pendant dans années en Premier League, ce n’est pas une pression. C’est un match entre l’Inter et City. C’est bien pour le football belge d’avoir deux joueurs en finale de la Ligue des Champions, l’an dernier, on avait Thibaut Courtois et Eden Hazard qui l’ont gagné. Il y aura encore un d’entre nous qui gagnera ce trophée, c’est bien pour le football belge », a insisté Lukaku, avant de conclure.