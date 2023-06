Alexander Blockx: l’après David Goffin se dessine à Roland-Garros

Préparateur physique, coach particulier, soutien de la Fédération flamande (Tennis Vlaanderen), tout nouveau sponsor Lacoste, Alexander Blockx (18 ans), une des grandes promesses du tennis belge, est encadré comme un diamant (il est Anversois…) qu’on doit encore polir pour le faire briller dans les plus belles vitrines. Il faut prendre soin d’un des joueurs, avec Gilles-Arnaud Bailly (il a, lui, fait le choix de ne pas participer à ce Roland-Garros) qui doit logiquement assurer très bientôt la relève belge, derrière David Goffin (32 ans). Bailly et Blockx ont été nº1 chez les juniors, tour à tour, et sont actuellement respectivement encore 4e et 2e au ranking, alors qu’ils ne disputent plus uniquement le circuit des juniors.