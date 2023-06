Standard: le SL16 s’intéresse toujours à Christophe Lepoint

Le Standard ne lâche pas l’affaire. On vous avait fait part, il y a une dizaine de jours, de la volonté du club liégeois de confier la saison prochaine à Christophe Lepoint une place dans l’effectif du SL16 FC, sachant que chaque 2e équipe des clubs de D1A (Standard, Genk, Anderlecht et le FC Bruges) a la possibilité d’aligner un joueur de plus de 23 ans pour épauler ses jeunes. C’est toujours le cas. Si l’ancien capitaine de Mouscron et de Seraing a la possibilité de poursuivre sa carrière au RFC Liège, à Wiltz au Grand-Duché de Luxembourg et aux Francs Borains, il n’est pas opposé à l’idée de rejoindre le club principautaire, où son ami Frédéric Duplus, engagé il y a un an comme joueur de plus de 23 ans et qui possède encore un an de contrat, pourrait intégrer le staff du SL16 FC. Une entrevue devrait permettre de pousser les contacts plus loin.

Guidi contacté par Seraing

Par ailleurs, Stéphane Guidi, victorieux de la Coupe de Belgique féminine avec son équipe du Standard Femina, a été approché par le RFC Seraing pour occuper le poste d’adjoint de Grégory Proment, le nouveau coach, et former avec lui et Francesco D’Onofrio le staff technique du club relégué en Challenger Pro League.