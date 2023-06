Youri Tielemans et Jérémy Doku de retour aux affaires: voici à quoi pourrait ressembler la deuxième sélection de Domenico Tedesco à la tête des Diables

Absents en mars, le médian et l’ailier sont attendus dans la liste pour l’Autriche et l’Estonie. Sans doute au contraire du jeune retraité Alderweireld qui a avoué « avoir peut-être rouvert la porte sous le coup de l’émotion du titre de l’Antwerp ».

Domenico Tedesco, acte II. Bien moins attendue que sa devancière du 17 mars dernier, la deuxième sélection du coach fédéral concernera cette fois les matches contre l’Autriche (samedi 17 juin) et en Estonie (mardi 20 juin). L’effet de la nouveauté étant passé, elle n’aura assurément pas le même impact.

Un peu à la surprise générale, notamment au vu des retraites internationales (Mignolet, Alderweireld) et des premiers choix forts (non-sélections de Witsel, Batshuayi, Mertens, Vanaken, Dendoncker, Foket), les victoires en Suède (0-3) et en amical en Allemagne (2-3) ont installé le nouveau sélectionneur des Diables dans une légitimité qu’il n’a pas dû chercher bien longtemps. Sur papier, les deux rencontres à venir sont censées lui permettre de conforter un peu plus encore sa position aux yeux du grand public qui vient d’assister, depuis le balcon, à deux mois de tempêtes et de déchirements au sein de la Fédération.