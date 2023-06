Les Belges Sander Gillé et Joran Vliegen en demi-finale de Roland-Garros: «C’est un pas de géant pour nous»

Sur le Court Simonne-Mathieu, les Limbourgeois ont battu 6-4, 7-6 (7/4) les Argentins Maximo Gonzalez (ATP 31) et Andres Molteni (ATP 25), têtes de série N.14 du tableau.

« Nous ne réalisons pas encore très bien », a confié Joran Vliegen après la qualification. « Une demi-finale dans un Grand Chelem ! Nous sommes super heureux du niveau que nous avons affiché. Nous avons une nouvelle fois réussi à remonter un break et sommes restés assez cool dans le tie-break pour l’emporter en deux sets. Nous savions qu’ils ne nous assommeraient pas avec leur service et que nous aurions des occasions si nous retournions bien, même menés 30/0 ou 40/15. Et c’est ce que nous avons fait à 5-3, même si cela a encore été chaud par la suite, quand j’ai dû sauver une balle de set sur mon service à 6-5. Mais je pense que cette victoire est méritée. Nous avons été agressifs et bien présents au filet. »

Il s’agit de la toute première accession dans le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem pour Sander Gillé et Joran Vliegen, en tant que duo, le gaucher deuxième ayant déjà disputé une finale, en double mixte, l’an dernier à Paris.