La reconstruction de cette Union brisée s’annonce compliquée...

Et maintenant, que va-t-il se passer ? Alors que les supporters de l’Union avaient espéré vivre une soirée de joyeuses libations qui aurait duré jusqu’au bout de la nuit, dimanche, c’est bel et bien avec une gueule de bois énorme mais non liée à l’alcool, cette fois, qu’ils se sont réveillés, lundi matin.