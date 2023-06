Van Bommel meilleur coach, Sonck plus beau but de l’histoire: toutes les récompenses des Pro League Awards

Arrivé l’été dernier à Anvers, Mark van Bommel a réussi à trouver la bonne alchimie entre quelques éléments d’expérience comme Alderweireld et Janssen et de jeunes éléments très prometteurs comme Vermeeren, élu « jeune talent de la saison », mais aussi le défenseur Pacho.

Mark van Bommel, auteur du doublé Coupe-Championnat avec le « Great Old » a devancé Karel Geraerts et Wouter Vrancken. L’écart entre les deux premiers n’est que de trois points. Encore une fois, cela ne passe pas loin pour l’Union Saint-Gilloise qui doit se contenter d’une place d’honneur dans cette catégorie comme ce fut le cas sur le terrain et le dénouement incroyable des « Champions Playoffs » ce dimanche.

L’hommage rendu à Miguel Van Damme un an après sa mort suivi d’un but de Thibo Somers a été choisi comme « Moment de la saison » dans le championnat de Belgique de football. La Pro League l’a annoncé lundi, à l’occasion des Pro League Awards, à l’Event Lounge de Schaerbeek.

Le 1er avril, un an après le décès de Van Damme des suites d’une leucémie, les supporters du Cercle ont rendu hommage au gardien par une minute d’applaudissement à la 16e minute, son numéro de maillot. Juste à ce moment-là, Somers a ouvert le score contre Courtrai.

Lore Jacobs (Anderlecht) est la Joueuse de la saison

Lore Jacobs a été désignée Joueuse de la saison pour le championnat de Belgique féminin, lundi, lors du gala des Pro League Awards, organisé à l’Event Lounge de Schaerbeek. Avec 44 points, la jeune attaquante d’Anderlecht a devancé d’une petite unité sa coéquipière Stefania Vatafu et la joueuse d’Oud-Heverlee Louvain Marie Detruyer.

Avec 18 buts, Jacobs a contribué à l’âge de 18 ans au sixième titre de rang remporté par Anderlecht. Elle vient de prolonger jusqu’en 2025 son contrat avec le RSCA Women.

Jacobs succède au palmarès à Tessa Wullaert.

Roméo Vermant a inscrit le but de l’année, Wesley Sonck a inscrit le but… de l’histoire !

Romeo Vermant (Club NXT) a été récompensé par le prix du But de la saison dans les championnats professionnels de football en Belgique de football, lundi, à l’occasion du gala des Pro League Awards, organisé à l’Event Lounge de Schaerbeek.

Vermant est primé pour sa reprise acrobatique lors de la victoire 3-0 contre Beveren le 25 février dernier dans le cadre de la première journée du groupe de promotion de la Challenger Pro League.

Les supporters ont voté pour le vainqueur. Le jeune Brugeois, 19 ans, succède à Junya Ito.

Wesley Sonck a lui reçu le trophée de l’Ultimate Goal de l’histoire du championnat belge pour un but marqué en 2010 avec le Lierse contre Genk. Ce prix était attribué pour célébrer les 50 ans de la Pro League.

Thierno Barry est élu joueur de Challenger Pro League

Le titre de meilleur joueur de Challenger Pro League est revenu dans l’escarcelle de Thierno Barry. Auteur d’une très belle campagne avec Dieumerci Mbokani au sein de l’attaque de Beveren, l’attaquant français de 20 ans a devance le Molenbeekois Youssef Challouk.

Arthur Vermeeren meilleur jeune de la saison

Arthur Vermeeren (Antwerp) a été élu « Talent de la saison » du championnat de Belgique de football dans le cadre des Pro League Awards, a annoncé la Pro League vendredi sur Twitter.

Vermeeren, 18 ans, est l’une des révélations de la saison en Jupiler Pro League. Après ses débuts le 20 octobre en montant au jeu contre Ostende et une nouvelle montée au jeu deux semaines plus tard contre Anderlecht, le médian s’est installé dans le onze de base à partir de la 17e journée contre le Club Bruges, le 13 novembre, et ne l’a plus jamais quitté. C’est aussi contre les Brugeois que, durant les Champions’ play-offs, il a inscrit son premier but en offrant la victoire à son équipe lors de la troisième journée. Il compte désormais 25 rencontres en championnat et 6 en Coupe de Belgique, que l’Antwerp a remportée.

Boniface quatrième jeune talent…

À chaque édition de remise de prix, son lot de votes loufoques ou difficilement compréhensibles. Cette année, c’est Victor Boniface qui est au cœur d’une petite bizarrerie de la part des joueurs et des coaches de D1A.

L’attaquant nigérian de l’Union Saint-Gilloise était assuré d’une place sur le podium du « joueur de l’année » en compagnie de Teddy Teuma et Mike Trésor. Par contre, Boniface a dû se contenter de la quatrième place en tant que « talent de la saison » derrière le trio Vermeeren, De Cuyper et El Khannouss.

Etonnant vu que l’avant-centre unioniste a devancé ces trois jeunes éléments dans le classement de la catégorie reine de la soirée. Décidément, quand cela ne veut pas, cela ne veut pas pour les Unionistes…

Jonathan Lardot élu Arbitre de l’année

Jonathan Lardot a été désigné jeudi meilleur arbitre de la saison 2022-2023 par les joueurs, les entraîneurs et les clubs de D1A, a indiqué la Pro League.