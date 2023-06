L’AC Milan va se séparer de Paolo Maldini, directeur technique, et de son bras droit Frederic Massara

Alors que la saison vient de prendre fin en Italie, l’heure des grands changements a déjà sonné pour l’AC Milan. Selon la Gazzetta dello Sport, le club a décidé de se séparer de sa légende Paolo Maldini, directeur technique, ainsi que du directeur sportif Frederic Massara. Gerry Cardinale, le propriétaire du club, aurait annoncé la nouvelle ce mardi matin et l’officialisation devrait tomber dans la journée.

Cette décision est plutôt inattendue, les Rossoneri ayant atteint la demi-finale de la Ligue des champions et obtenu leur ticket pour la prochaine édition grâce à leur 4e place en Serie A. Mais du côté du propriétaire, on est tout de même déçu par ce résultat. L’un des points de rupture est le mercato, jugé raté et trop cher notamment sur les Belges Charles De Ketelaere et Divock Origi qui n’ont pas véritablement brillé sur le terrain.