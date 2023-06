Le président de l’Antwerp réclame une solution pour le stade: «Sinon, nous partirons dans les six mois»

Lors des célébrations du titre de l’Antwerp à l’hôtel de ville d’Anvers, le président Paul Gheysens a réclamé au bourgmestre Bart De Wever (N-VA) de trouver une solution dans le dossier du stade du club. La tribune située sur un terrain qui n’appartient pas à Gheysens est actuellement fermée.

« Je regarde le bourgmestre d’un mauvais œil, car le ’problème Mintjens’ doit être résolu », a notamment déclaré le président du club anversois, en référence à la famille propriétaire de l’ancienne tribune 2. L’Antwerp aimerait rénover la tribune, une condition nécessaire au retour des spectateurs, mais il ne parvient pas à trouver un accord avec les propriétaires actuels.

« Il pourrait y avoir plus de deux fois plus de personnes qui profitent de notre football, mais nous n’avons pas de place », a déclaré Paul Gheysens. « C’est une catastrophe, n’est-ce pas ? Ce n’est pas de notre faute si cela coince. Pour moi, c’est le point le plus difficile aujourd’hui, parce que l’équipe est là, sur le plan sportif, nous pouvons aller de l’avant. »