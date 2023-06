Erling Haaland joueur le plus cher du monde selon le CIES, aucun Belge dans le Top 100

Ce mardi, le CIES, l’observatoire du football européen du Centre international d’étude du sport, a publié le Top 100 des joueurs les plus chers du monde à l’heure actuelle. Et ce n’est plus Vinicius Junior qui figure en tête de ce classement, basé sur les calculs d’un algorithme prenant en compte notamment la durée du contrat, l’âge, l’efficacité…

C’est désormais Erling Haaland qui figure au sommet de la hiérarchie avec une valeur de 245,1 millions d’euros ! Le Norvégien, champion avec Manchester City, est bien loin devant Vinicius et ses 196,3 millions d’euros. Bukayo Saka complète ce podium de joueurs de moins de 23 ans avec une valeur de 195.8 millions. Kylian Mbappé, longtemps en tête de ce classement, est aujourd’hui 10e avec une valeur estimée à 190 millions d’euros.

Les estimations s’appuyant entre autres sur la durée du contrat, elles sont forcément vues à la baisse si l’échéance est proche. Alors qu’Haaland et Saka sont liés à leur club jusqu’en 2027, Vinicius n’a plus qu’une saison de signée avec le Real Madrid. Si son contrat était de plus de 3 ans, la valeur du Brésilien grimperait à 314,9 millions d’euros ! Mbappé ferait lui aussi un bond pour prendre place sur le podium avec une valorisation de 261,8 millions.