La presse française l’affirme: Christophe Galtier n’est plus l’entraîneur du PSG

Selon Le Parisien et RMC Sports, l’entraîneur français aurait été démis de ses fonctions ce mardi.

Ça bouge au PSG ! Selon le Parisien et RMC Sports, Christophe Galtier n’est plus l’entraîneur du club parisien. L’entraîneur français a été démis de ses fonctions et il en aurait été informé ce mardi.

Si l’information n’a pas encore été officialisée par le Paris Saint-Germain, les rumeurs d’un départ de Christophe Galtier étaient dans les tuyaux depuis plusieurs jours.

Julian Nagelsmann, l’ancien coach du Bayern, est désormais le grand favori pour succéder à Galtier à la tête du club parisien, et il pourrait être accompagné de Thierry Henry en tant que T2.