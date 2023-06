City et De Bruyne ou l’Inter et Lukaku? Domenico Tedesco donne son avis sur la finale de la Ligue des champions

Ce mardi, Domenico Tedesco a dévoilé sa sélection pour les matches de qualification pour l’Euro 2024 du samedi 17 juin contre l’Autriche à Bruxelles et du mardi 20 juin face à l’Estonie à Tallinn. On trouve notamment quatre nouveaux-venus dans cette sélection : le gardien du Standard Arnaud Bodart, le défenseur de Burnley Ameen Al-Dakhil, l’ailier du Cercle de Bruges Olivier Deman et le milieu de terrain de Genk Mike Trésor, élu lundi Joueur de la saison en Jupiler Pro League.

Le rassemblement des Diables rouges débutera la semaine prochaine à Tubize et marquera la fin de la saison footballistique. Romelu Lukaku (Inter) et Kevin De Bruyne (Manchester City) rejoindront le groupe un peu plus tard, car ils disputent encore la finale de la Ligue des champions à Istanbul samedi soir. « Qui est mon favori ? Je suis neutre, j’espère juste que les deux joueurs prendront du plaisir », a confié le sélectionneur au sujet de ce duel au sommet entre les deux hommes.