Justine Henin revient sur son premier titre à Roland-Garros: «À 4h, j’ai réveillé Pierre-Yves pour lui dire que cette finale était pour moi»

Vingt ans ! C’est l’âge où l’on pense que le monde nous appartient alors qu’on ne possède que l’expérience d’un bébé-adulte. Le moment où on a envie de foncer sur la moto de la vie, sans regarder ni devant, ni derrière. Pour tout bagage, on a vingt ans…

Mais quand on peut regarder vingt ans en arrière, c’est un sacré bail.

« Avant, ça me fichait les jetons de voir le temps qui file », nous confie Justine Henin, désormais 41 ans, au moment de feuilleter l’album de l’exploit préféré de sa carrière. « J’étais plus angoissée par la mort à une époque qu’aujourd’hui. Là, je le vis plus sereinement. Je me revois comme une petite fille, une gamine, mais paradoxalement, j’ai toujours l’impression que c’était hier. »