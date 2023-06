Kevin De Bruyne avant la finale de la Ligue des champions: «Romelu Lukaku est mon ami mais nous serons adversaires samedi…» (vidéo)

Face à l’Inter Milan de Romelu Lukaku ce samedi, Kevin De Bruyne espère (enfin) décrocher sa toute première Ligue des champions. Ce qui permettrait, par la même occasion, à Manchester City de signer un triplé historique après la Premier League et la FA Cup. À l’aube de ce grand rendez-vous, le capitaine des Diables rouges a confié, au micro d’Emiliano Bonfigli, n’être nullement stressé par l’enjeu. Kevin De Bruyne, comment vous sentez-vous à quelques jours de disputer une deuxième finale de Ligue des champions dans une saison pour le moment extraordinaire avec Man City ? On sent que c’est la fin de la saison. Parfois, c’est un peu dur. Mais on fait tout pour être prêts ce samedi. On sait que la saison est déjà exceptionnelle pour nous, on a déjà remporté la Premier League et la Cup. Avoir une nouvelle chance de gagner la Ligue des champions, c’est incroyable. Avec un triplé, vous pourriez entrer dans l’histoire. Vous y pensez ?

Je pense que les huit années passées ici, à Manchester City, ont été incroyables quand on voit tous les titres remportés. On sait aussi que la Ligue des champions est le seul que l’on n’a pas encore gagné. Je ne m’intéresse pas trop au fait de signer éventuellement ce triplé. Après, on peut parler de cela si on parvient à l’emporter, ou non, samedi. Au bout du compte, on pourra de toute façon être très contents de cette saison. On fera ce qu’on pourra.

Après avoir éliminé le Bayern Munich et le Real Madrid, Manchester City n’a peut-être jamais été aussi fort… Je ne sais pas… On a très bien joué lors de certains matches à domicile. La rencontre contre Madrid la saison dernière était un peu semblable à celle de cette année. Le score n’était pas le même, mais ça se passe parfois comme cela dans le football. Pour l’instant, on doit déjà être satisfaits d’avoir la possibilité de jouer cette finale. On a déjà gagné deux titres. Quand je vois l’équipe, tout le monde est relax et concentré. Après deux jours libres, on a repris l’entraînement aujourd’hui (NDLR : ce mardi). Je ne ressens actuellement pas trop de stress. Du point de vue belge, il y a ce duel très intéressant face à Romelu Lukaku, avec qui vous partagez une belle histoire. Cela fait plusieurs années que les Belges sont là, encore présents à ce stade de la compétition. On sait que beaucoup de joueurs ont fait de très belles carrières, certains ont gagné la Ligue des champions. Pendant 90 minutes, ou 120 s’il y a une prolongation, on ne sera pas ensemble avec Romelu. J’ai déjà eu l’occasion de l’affronter beaucoup de fois, donc, une fois de plus, ce n’est rien de spécial pour moi. On imagine que, lorsque vous le croiserez sur le terrain ou avant le match, il y aura toujours cette complicité entre vous. Oui mais ce n’est pas difficile. Beaucoup de gens que j’ai affrontés, en Angleterre contre Liverpool ou Manchester United, sont des amis. Romelu est mon ami. Mais, ce samedi, nous serons adversaires. Cela fait partie du football. Est-ce un avantage, pour vous, d’avoir déjà eu l’opportunité de disputer une finale de C1 ? Quand on joue des finales, c’est évidemment différent, parfois bizarre comme sensation. Et ce, même si on a l’habitude de gagner souvent. Vous savez : les deux équipes viennent d’enchaîner beaucoup de victoires en cette fin de saison. L’Inter et City ont tous deux remporté la Coupe nationale. Ce sera une finale difficile à disputer. On essaiera de jouer notre meilleur football, en espérant naturellement l’emporter. Soulever la Ligue des champions est-il un rêve d’enfant ? Je ne sais pas. Je n’ai jamais vraiment appréhendé la chose de cette façon. Je voulais simplement devenir footballeur. Après, quand je suis devenu professionnel, j’ai toujours voulu remporter le plus de matches et de trophées possibles. Bien sûr, je veux gagner la Ligue des champions. C’est tout à fait normal. Mais je ne suis pas quelqu’un qui rêve beaucoup. Cela a toujours été comme ça dans ma carrière. Vos enfants prennent-ils la mesure de ce que représente la Ligue des champions ?