Karim Benzema, pour tout l’or du Golfe

Il demeure ô combien difficile de statuer si Karim Benzema est devenu, oui ou non, le meilleur attaquant de l’histoire du Real. En revanche, le « Nueve » a eu droit à des adieux à la hauteur de son amour pour la Casa Blanca, de l’empreinte qu’il laissera aussi. Les quatorze années madrilènes du Français et son dévouement ont été mis à l’honneur, ce mardi, dans une salle de presse pleine de légendes et à travers une vidéo de sept minutes résumant ses plus beaux exploits. Pas de larmes, mais une certaine émotion dans son chef. « C’est un jour un peu triste, parce que je vais laisser ce club, et ça me fait mal. J’avais un rêve, c’était de signer au Real, et de finir ma carrière ici. Mais parfois, la vie te donne d’autres opportunités… », a expliqué le Ballon d’Or en titre.