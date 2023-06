Formule 1: Francorchamps jouera l’alternance avec Zandvoort à partir de 2024

Le GP de Belgique n’aura plus lieu qu’un an sur deux à partir de 2024. Il jouera l’alternance avec celui des Pays-Bas pour organiser une sorte de GP du Benelux. Un projet qui pourrait faire des émules en Europe, où il est impossible de concurrencer les offres somptuaires du reste du monde.

L’Afrique du Sud a semble-t-il perdu toutes chances – pour le moment en tout cas – de faire revenir le continent africain sur la carte de la Formule 1. Les promoteurs de la F1 ont visiblement peu goûté les mamours que se font Vladimir Poutine et les dirigeants de l’ancien pays de Mandela, autour notamment de la livraison d’armes utilisées dans le cadre du conflit ukrainien.

Alors que l’an dernier, le retour de cette épreuve qui avait animé le championnat dans les années 70 et 80, était présenté comme le coup de grâce du GP de Belgique, les promoteurs de celui-ci ont pris connaissance de cette information avec une certaine passivité. Il faut dire que depuis des mois déjà, désireux de ne plus se trouver dans la même posture que l’an dernier, à attendre le bon-vouloir des promoteurs de la F1 pour obtenir une hypothétique année de rab’ pour leur épreuve, ils planchaient sur un projet nettement plus ambitieux.