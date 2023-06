Luis Oliveira: «Les Florentins ont la Viola dans la peau, comme un tatouage»

Ce mercredi, Luis Oliveira (54 ans) sortira peut-être de sa collection un maillot « vintage » de la Fiorentina, qu’il a revêtu à 95 reprises (pour 27 buts) entre 1996 et 1999.

La grande époque au Franchi avec Gabriel Batistuta, avec qui le Belgo-Brésilien se coltinait des heures sup’ après les entraînements. « On peaufinait nos automatismes. « Gabi » m’expliquait exactement comment il voulait recevoir le ballon. On me demandait, mais comment pouvais-tu savoir, sans même le regarder, que Batistuta se trouverait à tel endroit à tel instant ? Eh bien, c’est le fruit de tout ce travail de l’ombre, de toutes ces conversations qu’on avait, et que les joueurs contemporains évitent désormais. A tort. »

L’ancien Diable (31 caps, 7 buts) préface pour nous la finale de la Conference League entre West Ham et « sa » Viola, qui n’en a plus disputé depuis 33 ans (défaite 1-3 contre la Juventus en Coupe UEFA).