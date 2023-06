Arnaud Bodart, premier joueur du Standard appelé chez les Diables depuis Maxime Lestienne

Le portier du Standard Arnaud Bodart a été retenu dans la liste de 24 Diables retenus par Domenico Tedesco pour les rencontres contre l’Autriche et l’Estonie.

Voilà qui met un peu de baume au cœur des supporters du Standard, eux qui ont vécu une fin de saison proche du marasme entre résultats sportifs en berne et départ de Ronny Deila pour Bruges. Ce mardi, Domenico Tedesco a surpris tout son monde en appelant quatre nouveaux éléments. Dont Arnaud Bodart.

Le gardien liégeois ne sort sans doute pas de sa meilleure saison en bord de Meuse mais il a profité du forfait de Koen Casteels – le numéro deux derrière Courtois – pour se faire une petite place au soleil en ce mois de juin.

Clairement, il sera quatrième et sans doute cantonné aux entraînements et à une place en tribune contre l’Autriche et en Estonie. Pas de quoi bouder son plaisir pour un joueur qui a exprimé sa fierté sur les réseaux sociaux.