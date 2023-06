«Ici pour gagner»: les premiers mots de Karim Benzema après son transfert en Arabie saoudite

Et d’ajouter ensuite : « J’ai eu la chance d’accomplir des choses extraordinaires dans ma carrière et de réaliser tout ce que je pouvais en Espagne et en Europe. Je pense que le moment est venu de relever un nouveau défi et de réaliser un nouveau projet. Chaque fois que j’ai visité l’Arabie saoudite, j’ai toujours ressenti une telle chaleur et un tel amour de la part des supporters et du peuple. Je suis impatient de rejoindre mes nouveaux coéquipiers et, avec eux, d’aider ce club extraordinaire et le football en Arabie saoudite à franchir de nouvelles étapes

Une nouvelle grande étape pour le Ballon d’or 2022 : « C’est un nouveau défi pour moi, une nouvelle vie et j’ai hâte de commencer à m’entraîner. Je ferai tout pour gagner des trophées, pour marquer, pour montrer mon talent, pour satisfaire les supporters, le club, le président, tout le monde. C’est un bon championnat et il y a beaucoup de bons joueurs. Cristiano Ronaldo est déjà là, un ami qui montre que l’Arabie saoudite commence à progresser. Je suis ici pour gagner, comme je l’ai fait en Europe. Je suis impatient de vous voir à Djeddah. »