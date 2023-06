Le président de Genk s’en prend à l’utilisation du VAR après le match contre l’Antwerp: «Avoir un débat ouvert et honnête»

Trois champions en l’espace d’une mi-temps. Le scénario pour la dernière journée des play-offs du championnat belge a été haletant, jusqu’à la dernière minute. Toby Alderweireld a offert le titre à l’Antwerp dans le temps additionnel, au grand désarroi de l’Union Saint-Gilloise et de Genk.

Interrogé par Het Belang van Limburg, le président de Genk, Peter Croonen, n’a pas hésité à tacler l’utilisation de la VAR. Contre l’Antwerp, plusieurs phases ont fait polémique, le président explique : « Je suis heureux que plusieurs médias l’aient également remarqué. Ils sont d’accord avec nous pour dire qu’il est possible de poser certaines questions. Car il est devenu très difficile de formuler poliment son opinion sur ce sujet en tant que club. »

Mais il nuance : « Je ne prétends pas que nous aurions été champions si nous avions obtenu un penalty. Et on ne peut rien changer au résultat. Mais j’espère que nous relèverons le défi d’avoir un débat ouvert et honnête sur la gestion du jeu et en particulier sur la VAR. »