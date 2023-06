Moto: un pilote professionnel décède lors d’une course

Le pilote moto espagnol Raul Torras Martinez est décédé mardi dans un accident lors d’une course organisée sur l’île de Man, ont annoncé les organisateurs.

L’accident est survenu au troisième et dernier tour de la première course Supertwin de l’Isle of Man Tourist Trophy (TT) 2023, un événement annuel durant lequel une série de courses sont organisées dans différentes catégories.

Raul Torras Martinez, 46 ans, était un pilote expérimenté qui avait participé pour la première fois à l’épreuve en 2017 et avait disputé 21 courses. «Raul était l’Espagnol le plus rapide de l’histoire à avoir bouclé le parcours du TT», a indiqué l’organisation.