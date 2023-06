24 Heures du Mans: découvrez les neuf pilotes belges qui vont participer à l’édition du centenaire

Parmi les neufs pilotes, on en retrouve un seul dans la catégorie reine Hypercar, le Limbourgeois Laurens Vanthoor, engagée sur une Porsche 963 Hybrid avec le Français Kévin Estre et l’Allemand André Lotterer. Laurens Vanthoor est le premier belge à disputer les 24 Heures dans la catégorie reine depuis Stoffel Vandoorne, qui avait terminé 3e en 2019. Monté sur le podium à Portimao, au Portugal, lors de la deuxième manche du championnat du monde d’endurance (FIA WEC), Vanthoor a fait partie des six pilotes à être passé sous la barre des 3 : 30 lors de la Journée Test dimanche dernier.

Dans la catégorie LMP2, son petit frère Dries est venu renforcer le duo anglo-turc Tom Gamble et Salih Yoluc (Oreca Racing Team Turkey). Mais on y retrouve aussi et surtout le premier équipage 100 % belge aligné au Mans depuis 2011 avec Tom Van Rompuy/Ugo de Wilde/Maxime Martin, dont l’Oreca DKR Engineering est parée de noir, jaune et rouge. Enfin, si elle n’engage pas de pilotes nationaux, l’équipe belge WRT sera l’une des candidates à la victoire avec les équipages Sean Gelael/Ferdinand Habsburg/Robin Frijns (Idn/Aut/P-B) et Rui Andrade/Louis Delétraz/Robert Kubica (Ago/Sui/Pol).

En GTE-Am, Sarah Bovy sera à nouveau au sein d’un équipage 100 % féminin avec la Suissesse Rahel Frey et la Danoise Michelle Gatting, passant de la Ferrari 488 GTE à la Porsche 911 RSR de l’équipe Iron Dames. Toujours sur une Porsche, Jan Heylen épaulera le Canadien Zach Robichon et l’Américain Ryan Hardwick alors qu’Alessio Picariello sera aux côtés des Italiens Claudio Schiavoni et Matteo Cressoni. Enfin, à l’instar d’Ugo de Wilde en LMP2, Ulysse De Pauw fera aussi ses débuts au Mans sur une Ferrari 488 GTE qu’il partagera avec le Français Julien Piguet et le Britannique Simon Mann.