Christian Kouamé a parfaitement utilisé son tremplin anderlechtois: comment les Mauves ont relancé l’attaquant ivoirien

S’il a besoin d’un soupçon de motivation supplémentaire dans la touffeur de Prague face à West Ham, Christian Kouamé peut se rappeler qu’il peut venger un ancien club où il a évolué dans un passé très récent. Lors de la phase de groupes de la Conference League, les Hammers s’étaient imposés à deux reprises contre le Sporting d’Anderlecht. Si cela n’a pas empêché les Mauves de survivre à la phase de poules et d’atteindre les quarts de finale de l’épreuve, ces deux revers – encore davantage le second à Londres – ont participé à la crise bruxelloise et surtout à la fin de l’aventure de Felice Mazzù au RSCA. Si Kouamé pouvait avoir le même genre d’influence sur le sol tchèque face à la formation anglaise, il ferait un petit cadeau à son ancien employeur. Surtout que ce dernier a, indirectement, contribué à la belle saison réalisée par l’attaquant ivoirien tant dans la Botte que sur l’ensemble du continent.

S’il est lié à la Fiorentina depuis janvier 2020, ce n’est que cette saison que Kouamé répond aux attentes des dirigeants de la Viola qui avaient délié les cordons de la bourse pour l’arracher au Genoa. Ce retour en grâce du côté de Florence est clairement lié au prêt en Belgique la saison dernière.