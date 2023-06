RTL élargit encore son offre sports avec le hockey

Après le cyclisme, en mai dernier, avec la diffusion de 6 étapes du Giro, RTL sports frappe un nouveau coup en diversifiant son offre à travers une nouvelle discipline : le hockey. La chaîne privée vient, en effet, d’acquérir les droits du Championnat d’Europe qui se déroulera du 18 au 27 août, à Mönchengladbach (Allemagne). Un tournoi qualificatif pour les Jeux de Paris, en 2024, pour lequel les Red Lions et les Red Panthers nourrissent de sérieuses ambitions.

Un positionnement logique pour Vincenzo Ciuro, le responsable sports de RTL Belgique. « Nous continuons d’investir de manière audacieuse pour renforcer la valeur de nos marques et surtout être en mesure d’offrir aux amateurs de sports une excellente expérience sur la plateforme de leur choix. Le hockey est un sport confirmé qui galvanise l’ensemble des publics. Nous sommes donc fiers d’avoir l’opportunité de couvrir, pour la première fois, le parcours de nos 2 équipes nationales lors de cet Euro. Le tout, en collaboration avec Eleven, un player majeur et incontournable dans le giron des sports ! Le hockey est un sport fédérateur dont la marge de progression reste importante malgré des résultats déjà impressionnants depuis près d’une décennie que ce soit au niveau masculin ou féminin. Et cela cadre tout à fait avec l’ADN de RTL pour ce côté rassembleur, ce que nous possédons déjà avec les Diables Rouges depuis un certain temps. »

Une couverture à la hauteur de l’événement

Le contrat prévoit la diffusion de l’ensemble des rencontres de la phase de poule des Lions et des Panthers ainsi que leur(s) demi et/ou finale(s) éventuelles. « Nous soignerons naturellement les moyens pour suivre au mieux la compétition. Que ce soit au niveau de la diffusion linéaire sur RTL club mais aussi sur RTLplay ou nos réseaux sociaux. Nous enverrons nos commentateurs à Mönchengladbach, nous nous appuierons sur l’expertise de consultants de haut niveau mais aussi sur des spécialistes sur place. Nous proposerons du contenu avant et après les matches mais aussi de nombreuses réactions. Et si la Belgique arrive en finale, nous avons l’ambition de proposer un plateau en studio mais aussi, en Allemagne, pour offrir la meilleure couverture possible de ce rendez-vous européen. »