Remco Evenepoel connaît ses équipiers pour le Tour de Suisse

Le champion du monde Remco Evenepoel sera accompagné par le champion de Belgique Tim Merlier, Bert Van Lerberghe, le Danois Kasper Asgreen, l’Italien Mattia Cattaneo, le Britannique James Knox et le Suisse Mauro Schmid lors du Tour de Suisse, qui débute dimanche. L’équipe Soudal Quick-Step a dévoilé mercredi sa sélection pour cette course par étapes de niveau WorldTour.

Evenepoel effectuera en Suisse son retour à la compétition après son abandon après la 9e étape du Tour d’Italie en raison du Covid-19, alors qu’il venait de récupérer le maillot rose, le 14 mai. « Comme il revient de maladie, nous prendrons les choses au jour le jour et nous verrons ce qu’il peut faire en montagne, où il aura James pour l’aider, en plus des autres gars », a expliqué le directeur sportif Geert Van Bondt. « Les deux contre-la-montre individuels lui conviennent, mais des gars comme Kasper, Mauro et Mattia peuvent aussi réaliser quelque chose de bien sur ces étapes. Pour les étapes de plaine, notre homme est Tim, qui peut compter sur Bert pour le guider. Nous sommes confiants dans nos chances d’obtenir de bons résultats. »