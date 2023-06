L’ancien entraîneur du Standard Yannick Ferrera rebondit en Arabie saoudite

L’actuel joueur du Lierse, Jens Cools, avait effectué un court passage à Al-Riyadh à la fin de l’année 2022. Un autre ancien joueur de Jupiler Pro League, le Zimbabwéen Knowledge Musona (ex-Ostende, Anderlecht, Lokeren et Eupen) viendra renforcer le club la saison prochaine.

En Belgique, Ferrera avait entraîné Charleroi, Saint-Trond, le Standard, Malines et Waasland-Beveren. Avec le STVV, il avait été promu en Jupiler Pro League en 2015, un an avant de soulever la Coupe de Belgique avec le Standard. Yannick Ferrera a ensuite passé deux ans et demi à Al-Fateh. Entre octobre 2022 et février 2023, il a entraîné le club chypriote de l’Omonia Nicosie.