Jude Bellingham au Real Madrid, c’est fait: un transfert à 103 millions d’euros

C’est officiel : Jude Bellingham quitte Dortmund pour rejoindre le Real Madrid. Lundi, la presse espagnole annonçait ce transfert pour un montant de plus de 100 millions d’euros. Et ce mercredi, c’est Fabrizio Romano, toujours très bien informé quand il s’agit d’évoquer le mercato des footballeurs, qui indiquait que les négociations étaient terminées. C’était quelques minutes avant que le deal ne soit officialisé par le Borussia… Un transfert finalement à 103 millions d’euros !

L’international anglais de 19 ans rejoint donc le Real Madrid au 1er juillet pour six saisons et un transfert de 103 millions d’euros, plus des bonus pouvant aller jusqu’à 30 % de ce montant, a annoncé le Borussia Dortmund dans un communiqué ad-hoc publié mercredi.