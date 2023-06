Roland-Garros: Sander Gillé et Joran Vliegen sur les traces de Xavier Malisse et Olivier Rochus

Quand la Belgique voit double à Paris… Ce n’était pas… simple à l’aube des années 2000, avant que Xavier Malisse et Olivier Rochus, au début pour rigoler, à la fin pour gagner, n’arrivent à créer une énorme, et belle, surprise en remportant le tournoi !

Véritable adepte de la discipline, Dick Norman est aussi allé en finale à Auteuil, en 2009, mais l’a perdue en compagnie du Sud-Africain Wesley Moodie. Récemment, Elise Mertens nous a habitués à ses performances de haut niveau dans un double pas suffisamment considéré hors USA, Australie ou Grande-Bretagne. Elle a été nº1 mondiale et a remporté tous les titres du Grand-Chelem sauf… Roland-Garros ! Depuis quelques années, désormais, on suit aussi le parcours de nos deux joueurs de Coupe Davis, Sander Gillé et Joran Vliegen. Après une saison difficile, les voici pour la toute première fois en demi-finale d’un Grand Chelem avec, comme objectif, de rejoindre X-Man et Oli au fameux palmarès de Roland-Garros, 19 ans plus tard !

Sander et Joran, ça vous fait quoi d’être pour la première fois de votre carrière en demi-finale d’un Grand Chelem ?

Sander Gillé : Il y a de la satisfaction, c’est clair. Ça fait du bien. Mais honnêtement, pour moi, c’est juste un tournoi. Je ne mets pas plus de pression pour la cause, je veux rester à l’aise, tranquille. J’ai le sentiment qu’il y a encore un boulot à faire. Je veux garder les pieds sur terre et ne pas commencer à rêver. Je me concentre pour le prochain match de ce jeudi, et c’est tout !

Joran Vliegen : C’est super ! C’est pour vivre des moments pareils qu’on s’entraîne dur toute l’année. Mais comme Sander l’a dit, on veut garder notre concentration. Après le tournoi, il sera toujours temps de prendre un peu de recul et de réaliser qu’on a été en demi-finale ou même plus loin. Mais pour l’instant, on reste calme, relax et on va tout donner pour les prochains matches.