Après la Formule 1 et le tennis, Netflix s’attaque au Tour de France

Tourné lors de la Grande Boucle 2022, le docu-série, baptisé « Tour de France : Au cœur du peloton », sort ce jeudi 8 juin, et raconte sur huit épisodes la conquête du maillot jaune, la bataille de sprinters, la stratégie des équipes, les morceaux de bravoure et la ferveur incroyable qui entoure la plus grande course de vélo du monde.

La série utilise les mêmes recettes qui ont fait le succès de « Drive to survive » sur la F1 ou « Break Point » sur le tennis, en s’attardant sur plusieurs personnages marquants. Comme le sprinter néerlandais Fabio Jakobsen, qui a frôlé la mort lors d’un accident effroyable en 2020 et qu’on accompagne dans son retour à la lumière.

« Il y a la magie du Tour, mais on est surtout dans un sport où il y a des histoires formidables et des personnages qui portent des thèmes universels », souligne Yann Le Bourbouac’h, l’un des producteurs de la série, dans un entretien à l’AFP.

Portes grandes ouvertes

« J’espère qu’avec la galerie de personnages qu’on a, on arrivera à séduire ma génération et les plus âgés. Mais aussi que les jeunes finiront par les trouver un peu sexy ces galériens », souligne Yann Bourbouac’h.