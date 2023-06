Ukraine: que sait-on de la destruction du barrage de Kakhovka ?

Le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka, dans le sud de l’Ukraine, a été partiellement détruit dans la nuit de lundi à mardi. Résultat, une vingtaine de villages ont été inondés et plus de 17 000 personnes aux alentours sont en train d’être évacuées. Kiev affirme que les Russes, qui tenaient désormais la centrale, l’auraient volontairement fait exploser. Moscou au contraire accuse les Ukrainiens. D’autres pistes évoquent la possibilité d’un effondrement accidentel lié à d’anciens bombardements et à l’usure du temps. En attendant, cette destruction partielle suscite un tollé sur la scène internationale. Philippe de Boeck est journaliste au pôle international. Il revient avec nous sur les enjeux qui planent autour du barrage de Kakhovka.

