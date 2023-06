De Lie: «Je dois encore trouver mon style de sprint»

Les douleurs ressenties après la chute, au sternum et aux côtes surtout en cas de respiration plus profonde, ont disparu. Et l’opération – la toute première intervention chirurgicale de ma vie- qui a réduit la fracture de clavicule s’est passée sans aucune anicroche. Globalement, j’ai été épargné par la souffrance. À l’hôpital d’Abbeville, où ma maman m’a rapidement rejoint pour s’occuper des démarches administratives et du rapatriement (NDLR : il a été opéré à Herentals), le personnel a été très sympa, très humain, je tiens d’ailleurs à le remercier.

Victime d’un pneumothorax et de fractures multiples (clavicule, côte, sternum), opéré dès son retour au pays, le leader de l’équipe Lotto Dstny est déjà remonté en selle, comme pour tromper l’impatience qu’il sent monter en lui, en cette période d’inactivité contrainte si inhabituelle dans son chef. Sauf accroc médical, son retour à la compétition est prévu à Huy, le 22 juillet prochain, au départ du Tour de Wallonie (22-26/07). Même s’il n’est pas totalement impossible de le voir agrafer de nouveau un dossard dès les championnats de Belgique, le 25 juin à Izegem.

Entre 90 et 120 minutes de route ces deux derniers jours, pas plus. C’est déjà amplement suffisant pour se rendre compte que la forme n’a plus rien de commun avec celle que je ressentais lors du chouette week-end breton, début mai (NDLR : victoire au Grand Prix du Morbihan et 2e place au bout du Tro Bro Leon) et au départ des Quatre Jours de Dunkerque… Trois semaines sans vélo, ça laisse fatalement des traces. Le boulot ne manquera pas pour retrouver un niveau de condition satisfaisant mais c’est normal. L’essentiel est que le bilan de santé soit rassurant : le cœur et les poumons (NDLR : il a souffert d’un pneumothorax) sont OK, les jambes pas encore. En fin de saison sans doute, je devrai repasser sur le billard pour me faire enlever la plaque qui consolide ma clavicule gauche. Si je veux franchir les côtes à l’avenir, je dois être le plus léger possible (il rit).

Avant tout, je suis heureux de pouvoir reprendre l’entraînement de manière concrète. Les rouleaux, c’est bien mais ça sert juste à faire tourner les jambes et à se faire un peu de bien au moral.

Une lourde chute alors que vous rouliez pour la toute première fois chez les pros aux côtés de votre frère aîné, Axel. Jour de malchance !

Quand il est arrivé dans la dernière ligne droite, il a d’abord vu mon vélo, couché sur la route, mais s’est heureusement vite convaincu que je n’étais pas mort (sic), en me voyant bouger sur le tarmac. C’est le cyclisme, la vie… C’était aussi la deuxième fois que je chutais lors des Quatre Jours de Dunkerque, en deux participations.

Malédiction ?

Disons que l’an prochain, je laisserai ma place à un équipier, je n’y retournerai pas tout de suite. S’il faut prendre un jour de repos en mai, je le ferai sans hésiter (sourire).

On vous sait généralement très actif, entre les entraînements et le travail à la ferme. Comment occupez-vous vos journées pour l’instant ?

Le fauchage a justement commencé ce mercredi, physiquement je me sens capable de donner un coup de main à mon papa mais je reste évidemment calme. Je me contente de donner le lait aux petits veaux… Ces dernières semaines, je n’ai pas perdu grand-chose du Giro et des autres courses du calendrier, à la télé. Demandez-moi de composer une équipe super-compétitive pour les jeux vidéo, vous verrez !

Quel sera désormais votre programme ?

J’espère être compétitif au départ du Tour de Wallonie, fin juillet, une épreuve qui me tient évidemment beaucoup à cœur (NDLR : il y a gagné une étape à Rochefort, l’été dernier). On verra, le corps, c’est compliqué, il faut l’écouter de manière attentive et ne pas le brusquer, mais c’est le plan. Dans l’intervalle, je participerai au tout premier stage en altitude de ma carrière, du côté de Livigno. Je partirai sans repères mais j’espère que cela me sera profitable, on constate que c’est désormais un pan essentiel de notre vie de cycliste pro. Ensuite, il y aura plusieurs épreuves de catégorie 1.1 sur mon carnet de route (Polynormande par exemple), avant les classiques canadiennes (GP de Québec puis de Montréal, début septembre), que j’ai vraiment hâte de découvrir.

A-t-on toutefois une chance de vous voir au départ du championnat de Belgique, fin juin ?

Oui, mais elle est évidemment très mesurée. Le parcours dessiné à Izegem me plaisait mais raisonnablement, il me sera impossible de m’y aligner pour y défendre valablement mes chances. Si j’y vais, ce sera pour agrafer un dossard et essayer d’aider une équipe dont Milan Menten, encore excellent en ce début de Dauphiné, sera assurément l’une des pointes.

L’Euro, prévu fin septembre aux Pays-Bas, prend-il une nouvelle dimension ?

Il faisait de toute façon partie de mes objectifs de la saison 2023, parce que le tracé dans les environs de Drenthe, avec le fameux VAM-Berg, me plaît beaucoup. J’en ai déjà discuté avec le sélectionneur national, Sven Vanthourenhout, mais l’équipe belge, même pour un championnat d’Europe forcément moins prisé que les Mondiaux de Glasgow, présente tellement de richesse que personne n’est encore assuré de sa présence aux Pays-Bas.

Votre repos forcé vous a sans doute permis de réfléchir à ce qui s’est passé. Une forme d’appréhension est-elle apparue ?

J’ai évidemment revu les images du sprint et de la chute. Un coureur placé devant moi touche la roue de quelqu’un d’autre, il bascule impossible pour moi de l’éviter. Cela fait hélas partie des risques inhérents à notre sport, il faut les intégrer sans ressasser les mêmes images. Un peu comme un accident de voiture ou de cheval, il faut s’y remettre sans trop tarder, sinon cela peut devenir compliqué.

La peur, le pire adversaire ?

Un coureur ne peut sans cesse penser aux risques qu’il prend, sinon la peur devient omniprésente, on sort du peloton… Honnêtement, je ne ressens pas de traumatisme après cet accident pourtant assez brutal, c’est surtout la faute à pas de chance. Cette saison, j’ai chuté à deux reprises seulement (Omloop Het Nieuwsblad et étape inaugurale des Quatre Jours de Dunkerque donc), je ne collectionne pas ce genre de mésaventure. Si je ne m’abuse, Primoz Roglic a valdingué trois fois sur les routes italiennes avant de s’imposer. Cela fait partie du métier.

Malgré tout, tirez-vous une leçon de tout ça ?

En effet, oui. Je pense que je suis un coureur rapide, capable d’aller vite dans les derniers hectomètres, mais pas un sprinter d’instinct pur, comme peut l’être par exemple le Néerlandais Olav Kooij (21 ans/Jumbo-Visma). Comme l’a exprimé Tom Steels il y a quelque temps, je dois encore réellement apprendre quel style de sprinter je suis.