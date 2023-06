Messi ne retournera pas au Barça: «J’ai pris la décision d’aller à Miami»

Lionel Messi va poursuivre sa carrière en MLS ! En fin de contrat au PSG, l’Argentin a annoncé ce mercredi qu’il porterait les couleurs de l’Inter Miami, aux Etats-Unis.

L’équipe de la Major League Soccer a pour copropriétaire l’ancien capitaine anglais David Beckham et a été fondée en 2018, disputant sa première saison en MLS deux ans plus tard. Miami a récemment limogé de son poste d’entraîneur l’ancien coéquipier de Beckham à Manchester United et chez les Three Lions, Phil Neville. Le club est actuellement dernier (15e) de la Conférence Est.