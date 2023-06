Messi a choisi l’Inter Miami comme…préretraite dorée

Lionel Messi n’a jamais été de nature à tergiverser. Ce n’est pas à 35 ans (36 à la fin du mois) et avec un palmarès long comme le bras qu’il va changer son fusil d’épaule. Sa carrière, son talent et son aura l’ont presque toujours (hormis son départ « forcé » du Barça en 2021, pour des raisons économiques) placé dans une position confortable, où il pouvait dicter ses desiderata. Quatre jours seulement après son tout dernier match sous la vareuse du Paris Saint-Germain où il n’aura pas laissé une empreinte indélébile, les questions liées à son avenir proche se sont totalement dissipées ce mercredi. Malgré son amour inconditionnel et réciproque pour le club blaugrana ainsi qu’un contrat XXL émanant d’Arabie saoudite, le champion du monde argentin a décidé de répondre favorablement aux sirènes de la MLS. Plus précisément, celles de l’Inter Miami, dont l’un des copropriétaires n’est autre que l’icône David Beckham.