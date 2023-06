Défi attaque en justice un décret flamand jugé discriminatoire

Le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka, dans le sud de l’Ukraine, a été partiellement détruit dans la nuit de lundi à mardi. Résultat, une vingtaine de villages ont été inondés et plus de 17 000 personnes aux alentours sont en train d’être évacuées. Kiev affirme que les Russes, qui tenaient désormais la centrale, l’auraient volontairement fait exploser. Moscou au contraire accuse les Ukrainiens. D’autres pistes évoquent la possibilité d’un effondrement accidentel lié à d’anciens bombardements et à l’usure du temps. En attendant, cette destruction partielle suscite un tollé sur la scène internationale. Philippe de Boeck est journaliste au pôle international. Il revient avec nous sur les enjeux qui planent autour du barrage de Kakhovka

Le décret « habiter dans sa propre région » adopté la semaine dernière par différentes commissions du parlement flamand est-il discriminatoire ? Réserve-t-il le logement aux seuls flamands ? C’est le point du vue du parti Défi qui va porter le texte devant la cour constitutionnelle. David Coppi, journaliste politique, s’est penché sur la question. Il nous explique.

Un mot de culture pour finir. Un nouvel album de Gaston Lagaffe va bel et bien voir le jour, 25 ans après la mort de son créateur, André Franquin. La fille de l’auteur, Isabelle Franquin, s’opposait à la parution de nouveaux gags au nom du droit moral. Une procédure d’arbitrage a finalement tranché en faveur des éditions Dupuis. Daniel Couvreur, chef du pôle culture, a eu la chance de lire ce nouvel album. Retour avec lui et Chloé Merckx sur l’affaire qui a agité le monde de la bande dessinée.