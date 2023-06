Anderlecht prolonge son partenariat avec Joma pour trois saisons supplémentaires (vidéos)

C’est officiel : Anderlecht prolonge son partenariat avec Joma pour trois saisons supplémentaires. Les Mauves ont confirmé ce jeudi, via un communiqué, que l’équipementier espagnol continuera à fournir les maillots et les t-shirts d’entraînement du club lors des trois prochaines saisons. Anderlecht et Joma avaient débuté leur partenariat en 2018.