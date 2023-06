Roland-Garros: les Belges Sander Gillé et Joran Vliegen se qualifient pour la finale du double

C’est la première fois que Sander Gillé, 32 ans, et Joran Vliegen, 29 ans, atteignent une finale de Grand Chelem à deux. Le meilleur résultat de la paire dans les quatre tournois majeurs avant Roland-Garros 2023 était un quart de finale à l’US Open 2020. Vliegen avait déjà disputé la finale du double mixte l’an dernier à la Porte d’Auteuil, avec la Norvégienne Ulrikke Eikeri.

Sander Gillé (ATP 40 en double) et Joran Vliegen (ATP 41) se sont imposés en demi-finales du tournoi de double masculin à Roland-Garros, deuxième tournoi du Grand Chelem, jeudi sur la terre battue parisienne. Contre les têtes de série numéro 12, le Néerlandais Matwé Middelkoop (ATP 23) et l’Allemand Andreas Mies (ATP 29), le duo a conclu en deux sets, 6-4, 7-5, en 1h41.

Au bon souvenir de Xavier Malisse et Olivier Rochus

La première manche de la demi-finale a été très disputée, et les deux joueurs, équipiers en Coupe Davis, ont dû défendre quatre balles de break. lls ont cependant tenu bon et ont réussi à conclure sur l’une des quatre balles de break en leur faveur pour prendre la première manche, 6-4.

La deuxième a commencé idéalement pour Gillé et Vliegen, qui ont pris le service adverse dès la première opportunité. Middelkoop et Mies ont cependant répliqué peu après, et ont rétabli l’égalité à 3-3. Les deux paires sont restées impériales sur leur service ensuite, jusqu’à ce que les têtes de série numéro 12 s’effondrent au moment de forcer le tie-break, concédant un jeu blanc, 7-5.