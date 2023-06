Dans LéNA cette semaine: comment Heidi s’est tricoté un destin planétaire

Heidi est sans nul doute l’héroïne suisse la plus célébrée à travers le monde. Née en 1880 sous la plume de l’autrice zurichoise Johanna Spyri, cette figure de la littérature enfantine a tant marqué la culture populaire qu’on en a oublié sa créatrice, pourtant prolifique écrivaine. Le 18 mai dernier, l’Unesco a annoncé avoir inscrit les archives de la romancière et de son personnage au registre « Mémoire du monde » de son patrimoine documentaire.

Sous couvert d’un récit pour enfants, l’autrice s’adonne à une critique sociale. « Heidi, c’est l’enfance maltraitée », argue l’essayiste et romancier genevois Jean-Michel Wissmer. « On est loin du conte de fées idéalisé ! » Johanna Spyri imagine un personnage étonnamment moderne, émancipé et rebelle. « Heidi est l’une des premières héroïnes libres de l’histoire », souligne Anita Hugi, réalisatrice du docu Le cauchemar de Heidi . « Elle est certes mignonne, mais pas conforme aux règles. »

La sensibilité écologique qui traverse l’œuvre n’est pas étrangère à sa réussite à travers le temps. « Il y a 140 ans, on se plaignait déjà de la pollution de l’industrie, des cheminées et des premières automobiles », poursuit Wissmer.

Beaucoup de ces considérations se sont vues gommées au gré des interprétations, lesquelles ont lissé le personnage complexe de la jeune héroïne, jusqu’à la mièvrerie. Et « dans les années 1950, la commercialisation de la culture, la télé et les médias de masse ont achevé d’aliéner le mythe », regrette Anita Hugi. Dont on use aujourd’hui pour vendre des produits laitiers, des Playmobil, ou du rêve suisse tout court.

