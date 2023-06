Un nombre record de dossiers de sextorsion chez les ados

Des photos dénudées sans consentement circulent de plus en plus via les réseaux sociaux.

Child Focus a présenté, ce jeudi, son rapport annuel 2022 qui relève « une augmentation alarmante », ces dernières années, du nombre dossiers de sextorsion et de sexting non consensuel à l’encontre de jeunes. Ainsi, en 2022, 109 nouveaux dossiers de sextorsion ont été ouverts par la fondation, alors qu’il y en avait la moitié (55 en 2019 et 46 en 2018) avant la pandémie. La pratique consiste à se faire remettre des photos dénudées, par le biais d’une drague via les réseaux sociaux par exemple, puis à faire subir à la victime un chantage la contraignant à donner d’autres images ou de l’argent. La publication non consensuelle de photos ou vidéos envoyées par sexting ne cesse également de croître - il y a eu 151 dossiers l’an dernier, avec 83 % de victimes de sexe féminin.