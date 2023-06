Filippo Melegoni quitte le Standard: «Il est l’heure de dire merci»

C’est sur les réseaux sociaux que Filippo Melegoni a annoncé son départ du Standard. Le milieu de terrain italien était prêté par la Genoa cette saison et sera désormais libre de tout contrat à la fin du mois de juin.

« Il est l’heure de dire merci », écrit Melegoni. « Merci au Standard, à ses fans et à ses membres, sur et en dehors du terrain, pour l’accueil chaleureux et le soutien. Ce fut une bonne saison et je suis sûr que le Standard sera de retour à son véritable niveau rapidement. Merci pour tout. Je n’oublierai jamais cette année spéciale passée ensemble. »