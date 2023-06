Roland-Garros: Iga Swiatek bousculée par Beatriz Haddad Maia, mais qualifiée pour une nouvelle finale (vidéo)

Iga Swiatek s’est qualifiée pour la finale de Roland-Garros ce jeudi en s’imposant en deux sets 6-2, 7-6 (9/7) face à Beatriz Haddad Maia. La Polonaise, N.1 mondiale et tenante du titre, a été moins expéditive que précédemment puisqu’elle a passé plus de 2 heures sur le court pour se défaire de la Brésilienne.

Pour sa première demi-finale d’un tournoi majeur, Haddad Maia commençait très fort : jeu blanc sur le service de Swiatek et break dès le tout premier jeu du match. Swiatek redressait aussitôt la barre et ne lâchait plus qu’un seul jeu dans ce premier set, remporté 6-2.

Dans le deuxième set, Swiatek concédait encore une fois son service (2-1) mais débreakait rapidement (3-3). A 4-4, la Polonaise devait repousser trois balles de break. Haddad Maia continuait à s’accrocher et poussait Swiatek à disputer, pour la première fois du tournoi, un jeu décisif. Lors de celui-ci, la Brésilienne envoyait dans le filet une première balle de set (5/6). Swiatek voyait son adversaire écarter sa première balle de match (7/6). La Polonaise ne laissait ensuite pas filer la seconde opportunité (9/7).

Swiatek, 22 ans, disputera la 18e finale de sa carrière. Elle en a remportées 13, dont deux aux Internationaux de France, en 2020 et l’an passé, et deux cette année, à Doha et Stuttgart. Son palmarès comprend aussi une victoire à l’US Open.

Seule Karolina Muchova (WTA 43) sépare Swiatek d’un troisième sacre à la Porte d’Auteuil. La Tchèque est venue à bout (7/5), 6-7 (5/7), 7-5 de la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 2/N.2).