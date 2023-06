Arthur Theate: «Vingt ou trente ans comme latéral gauche chez les Diables, c’est sans souci»

Mercredi après-midi. Sur le terrain principal de la Royale Alliance Melen-Micheroux, un club de 1re provinciale liégeoise situé sur la commune de Soumagne, Arthur Theate ne ménage ni son temps ni son énergie pour conseiller et guider les gamins qu’il a invités à participer à une séance d’entraînement avant de partager avec eux le souper. Avec un message très clair, que tous arborent fièrement sur leur tee-shirt, « Believe in yourself » (Crois en toi), qui caractérise parfaitement son début de carrière. C’est un véritable retour aux sources, et aux fondamentaux, pour l’international belge de Rennes, pour qui tout a commencé à Melen, mais aussi une belle bouffée d’oxygène avant de disputer avec les Diables les deux derniers matches d’une très longue saison, contre l’Autriche le 17 juin et en Estonie le 20.

Arthur, vous semblez très attaché à vos racines. C’est important ?