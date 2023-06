Roland-Garros: Swiatek en nº1, Muchova en ressuscitée

En ouverture du Central, Aryna Sabalenka (2e mondiale) et Karolina Muchova (43e) ont bataillé durant trois sets intenses et 3h17 de combat pour décrocher le précieux sésame. La Bélarusse, qui a connu une quinzaine extra-sportive mouvementée en raison de ses liaisons dangereuses avec le chef d’Etat Alexandre Loukachenko, a cru au soulagement et à la porte ouverte pour accéder à sa deuxième finale majeure de l’année.

Elle se procurait, en effet, une balle de match à 2-5 dans le 3e set. Mais le temps d’imaginer cette première finale à Paris, elle se faisait chiper le ticket par une Karolina Muchova plus intelligente que le tennis tout en puissance d’une adversaire finalement vidée de toute son énergie, très vocale : 7-6 (5), 6-7 (5), 7-5 !