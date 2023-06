L’«américanisation» des 24 Heures du Mans fait débat

Les 24 Heures du Mans fêtent leur centenaire cette année. Qui est aussi celle du rapprochement entre les promoteurs de la célèbre Endurance et du championnat du monde (WEC) avec leurs homologues américains de l’IMSA. Des retrouvailles concrétisées en piste par le retour en force de Cadillac (venue rejoindre sa cousine Corvette engagée en GT), ainsi que pour l’occasion, l’engagement d’une Camaro Nascar sensiblement adaptée.

Dans l’emballage général de l’épreuve, les organisateurs de l’épreuve ont également balancé une solide rasade de ketchup dans les rillettes en important une fastidieuse procédure d’intervention de la safety car qui fleure « bon » (?) les Etats-Unis, où l’on use et souvent abuse des neutralisations de course afin de resserrer le peloton et de favoriser ainsi un ultime sprint, certes spectaculaire, mais pas toujours en phase avec la physionomie générale de l’épreuve.