24 Heures du Mans: Ferrari veut faire vaciller Toyota

L’affiche est magique. Certes moins fournie encore que celle de l’année prochaine, quand BMW, Alpine et Lamborghini lui donneront encore plus d’éclat. Mais cette année-ci, c’est celle du Centenaire des 24 Heures du Mans. Alors Ferrari, Porsche, Cadillac et Peugeot ont voulu être de la fête. Et ainsi rejoindre Toyota, qui règne enfin en maître depuis 5 ans dans l’Endurance la plus dure au monde derrière laquelle elle courait depuis des décennies! Et qui y soutient désormais le championnat et la nouvelle catégorie Hypercar depuis sa création en 2021.