Drame dans le monde du cyclisme: le célèbre pilote de BMX Pat Casey, 29 ans, se tue en faisant du motocross avec des amis

C’est un drame sans nom qui secoue les fans de sports extrêmes cette semaine. Ce mardi, Pat Casey, un pilote de BMX mondialement connu, a décidé d’aller faire un peu de motocross avec des amis à San Diego. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour le père de famille de 29 ans, qui était connu pour son style particulièrement innovant.

Le multiple vainqueur des X Games a perdu le contrôle de sa moto lors d’un saut et a connu une mauvaise chute. Selon les témoins présents sur place, la moto lui serait retombée dessus. Les secours sont rapidement intervenus et ont tenté de ranimer la victime pendant près d’une heure. Avant de constater le décès de Pat Casey, qui laisse derrière lui des milliers de fans mais, surtout, une femme et deux jeunes enfants…