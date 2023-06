La sélection des Belgian Cats dévoilée: voici les douze joueuses qui représenteront nos couleurs à l’Euro de basket féminin

Hind Ben Abdelkader, blessée, est forfait, a communiqué vendredi la fédération belge de basket. Blessée au genou depuis les demi-finales des playoffs du championnat de France avec son club de Villeneuve d’Ascq, coaché d’ailleurs par Rachid Méziane, la meneuse bruxelloise, 27 ans, ne sera pas suffisamment rétablie pour disputer le championnat d’Europe, en accord avec le staff médical.

La joueuse de l’année en Belgique et espoir belge de la défunte saison, Nastja Claessens, 18 ans, ne figure pas non plus dans la sélection, gênée depuis la fin de saison par une blessure musculaire.

L’intérieure bruxelloise Bethy Mununga, 25 ans, qui évoluait cette saison en Roumanie à Sepsi, est reprise et disputera sa première compétition avec les Belgian Cats.

Les deux joueuses qui n’ont pas été retenues sont Ine Joris, 22 ans, la joueuse de Courtrai qui évoluera la saison prochaine à Castors Braine et la jeune Habibatou Bah, 19 ans, joueuse de Phantoms Boom, pour la première fois présente dans les préparations avec les Belgian Cats.

Les Belgian Cats joueront leur phase de poule à Tel Aviv avec Israël (15 juin), la République Tchèque (16 juin) et l’Italie (18 juin) dans leur groupe B avec Julie Allemand, Julie Vanloo, Elise Ramette, Antonia Delaere, Maxuella Lisowa-Mbaka, Becky Massey, Laure Résimont, Emma Meesseman), Kyara Linskens, Serena-Lynn Geldof, Bethy Mununga et Billie Massey.